Jalepano biberli ve çedar peynirli bisküvi tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı un

1 çay kaşığı toz şeker

Tuz

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

60 g tereyağı

3 yemek kaşığı ince kıyılmış jalepano biberi

Yarım su bardağı rendelenmiş çedar peyniri

Yarım su bardağı süt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için

Deniz tuzu



Hazırlanışı:

Un, toz şeker, bir tutam kadar tuz ve kırmızı toz biberi geniş bir karıştırma kabında harmanlayın. Tereyağını ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Jalepano biberi, rendelenmiş çedar peyniri, süt ve zeytinyağını ilave edip pürüzsüz kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğurmaya devam edin. Hamuru hafif unlanmış tezgah üzerine alıp bir merdane yardımıyla açın. Kare bir kalıp yardımıyla parçalar kesip yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine dizin. Üzerlerine deniz tuzu serpip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.