Kabak tatlısı
12-14 kişilik
Malzemeler
2 kg balkabağı
2,5 su bardağı toz şeker
1 su bardağı ceviz
Hazırlanışı
Kabağı dilimlenmiş alın; dilimler sizin
için fazla kalınsa, istediğiniz gibi inceltin.
1 su bardağı şekeri geniş bir yayvan
tencerenin dibini kapatacak şekilde yayın.
Yıkadığınız dilimlerin her bir katına kalan
şekeri serperek, kat kat dizin. Tencerenin
ağzını kapatın, çok sıcak olmayan bir
yerde sabaha kadar bekletin. Bu süreçte,
kabak su salacaktır. Ertesi sabah kısık ateşte
30-40 dakika (kabaklar yumuşayıncaya
kadar) pişirin. Kabağın akşamdan saldığı
kendi suyunun pişirmeye yetmesi gerekir.
Gerekirse yarım bardak ılık su ilave edin.
Pişme süresinin sonuna doğru kapağını açın
ki, şerbeti koyulaşabilsin. Pişen tatlıyı kendi
tenceresinde soğutun. 1 su bardağı cevizi
kabaca dövün. Servis tabağına aldığınız
tatlının üstüne serpin.