Kadayıflı muhallebi tarifi

Malzemeler:

1 litre süt

4 kahve fincanı un

1 su bardağı toz şeker

2 paket vanilya

200 ml krema

200 gr tel kadayıf

1 su bardağı ceviz içi

1 çay kaşığı tereyağı



Hazırlanışı:

Süt, un, şeker ve vanilyayı sürekli karıştırarak pişirin. Ocağın altını kapatıp el blenderi ile 5 dakika çırpın. Kremayı ilave edip birkaç dakika daha çırpın ve servis kaplarına aktarıp buzdolabında soğutun. Tel kadayıfı geniş bir tavada sürekli karıştırarak pembeleşinceye kadar kavurun. Tereyağı ilave edip karıştırın Tel kadayıfı bir kaba alıp ince çekilmiş ceviz içini ilave edin. Kadayıfı muhallebinin üzerine serpiştirip servis yapın.