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Kahve çekirdeği kurabiyesi

Kahve çekirdeği kurabiyesi tarifi

Malzemeler:
1 yumurta
125 g margarin
1 su bardağı pudra şekeri
Yarım su bardağı nişasta
1.5 tatlı kaşığı Türk kahvesi
1 yemek kaşığı sıcak su
2 tatlı kaşığı kakao
1.5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 tatlı kaşığı vanilya

Hazırlanışı:
Bütün malzemeleri karıştırarak, pürüzsüz bir hamur olana kadar yoğurun. Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar alıp avucunuzda oval s¸ekil verip, yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Kurabiye hamurlarının üzerine kürdanla bastırarak şekil verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika pişirerek servis yapın.

*Lezzet dergisinden alınmıştır.

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