Kahveli kurabiye tarifi

Malzemeler:

50 g şeker

125 g tereyağı

180 g un

1 yumurta sarısı

1su bardağı toz haline getirilmiş ceviz

2 çay kaşığı granül kahve

2 çay kaşığı sıcak su

Üzeri için:

1 su bardağı toz şeker



Hazırlanışı:

Tereyağı ve toz şekeri derin bir karıştırma kabına alarak tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın. Elediğiniz unu ilave edin. Yumurta sarısı ve cevizi ekleyerek 1-2 dakika daha karıştırmaya devam edin. Granül kahveyi 2 çay kaşığı sıcak suda eritip hamura ilave edin. Hamuru 35-40 dakika dinlendirin. Ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıp 5 cm uzunluğunda çubuklar kesin. Uçlarını hafif kıvırarak ay şekli verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine toz şeker serpin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 12 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.