Kahveli kurabiye tarifi

Malzemeler:

1 yumurta

1 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı granül kahve

150 gr yumuşatılmış tereyağı

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 – 2.5 su bardağı un

Üzeri için:

Kahve çekirdeği



Hazırlanışı:

Şeker, tereyağı, yumurta, vanilya ve kahveyi bir kasede mikserle iyice çırpın. Un ve kabartma tozunu harmanlayıp eleyerek ekleyin ve yoğurun. Gerekirse un ilavesi yapın. Hamurdan küçük parçalar kopartıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerlerine birer kahve çekirdeği batırıp önceden ısıtılmış 160 dereceye ayarlı fırında 15-20 dakika pişirin. Soğuyunca servis yapın.