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Kakaolu badem ezmeleri

Kakaolu badem ezmeleri tarifi

Malzemeler:
200 gr ince çekilmiş badem
1 çay kaşığı granül kahve
4 çorba kaşığı portakal suyu
1 portakalın rendelenmiş kabuğu
200 gr pudra şeker
1 çorba kaşığı bal
Üzeri için
1 kahve fincanı kakao
1 kahve fincanı pudra şeker

Hazırlanışı:
Granül kahve, portakal suyu ve bir portakalın rendelenmiş kabuğunu bir kaba alıp karıştırın. Pudra şeker, badem ve balı ekleyip pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurdan misket büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizde yuvarlayıp küçük toplar elde edin. Önce kakaoya sonra da pudra şekere bulayıp servis tabağına dizin ve servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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