Kakaolu şeftalili tart tarifi

Malzemeler:

200 g un

55 g pudra şekeri

1 yemek kaşığı kakao

125 g soğuk tereyağı

1 yumurtanın sarısı

Kreması için

3 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

50 g tereyağı

1 paket vanilya

3 yumurta

Üzeri için

3 şeftali

2 yemek kaşığı toz şeker

İri çekilmiş Antep fıstığı



Hazırlanışı:

Tart hamuru için unu bir kaba eleyin. Pudra şekeri ve kakaoyu ekleyip harmanlayın. Soğuk tereyağını ilave edip ekmek kırıntısı görünümünde oluncaya kadar parmak uçlarınızla ufalayın. Yumurta sarısını ilave edip yoğurun. Hamuru streç filmle sarıp buzdolabında bir saat bekletin. Dinlenen hamuru iki yağlı kağıt arasında tart kalıbından daha büyük açın. Hamuru yağlı kağıt serili tart kalıbına elinizle hafifçe bastırarak yerleştirin. Kenarından taşan hamuru bıçakla kesin. Üzerini çatalla delin. Üzerine yağlı kağıt serip ağırlık yapması için kuru bakliyat serpin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Kreması için gerekli olan tüm malzemeleri bir sos tenceresine alın. Tahta kaşıkla karıştırarak pişirin. Üzeri için yarım ay doğradığınız şeftalileri toz şekerle birlikte yumuşacınyaya kadar soteleyin. Soğuyan kremayı tart hamurunun üzerine dökün. Yumuşayan şeftalileri gül şekli oluşturacak şekilde tartın üzerine dizin. İri çekilmiş Antep fıstığı ile süsleyin. Soğuk servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.