Kakaolu ve krem şantili revani

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- kişilik –

Malzemeler

3 yumurta

200 gr pudra şekeri

65 gr irmik

245 gr un

1 kahve fincanı eritilmiş tereyağı

1 su bardağı yoğurt

1 paket şekerli vanilin

1 paket hamur kabartma tozu

1 paket kakao

Şerbeti için

3 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Üzeri için

1 paket krem şanti

1 çay bardağı süt



Hazırlanışı:

Şerbeti hazırlamak için su ve şekeri tencereye alıp orta ateşte kaynamaya bırakın. Birkaç dakika kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin. Ocaktan alarak soğumaya bırakın. Fırını 180 dereceye ayarlayın. Tereyağı, yoğurt, yumurta, pudra şekeri ve şekerli vanilini karıştırma kabına alarak mikserle 6-7 dakika çırpın. İrmik, un, hamur kabartma tozu ve kakaoyu ekleyip spatula ile karıştırın. Hamuru yağlanmış fırın kabına aktarın ve fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından alıp 1 dakika beklettikten sonra soğuk şerbeti üzerine gezdirin. 1 saat dinlendirin. Krem şanti ile sütü katılaşıncaya kadar çırpın ve tatlının üzerine yayın. Kakao serpiştirip servis yapın.