Kahvaltı ve beş çayınız için 'Kakuleli havuç reçeli' tarifi

Malzemeler

500 g toz şeker

3 su bardağı su

1 kg havuç

3 parça kakule tohumu

1 çubuk tarçın

1 portakalın suyu

Yarım limonun suyu



Hazırlanışı:

Toz şeker ve suyu geniş bir tencerede şerbet kıvamına gelinceye kadar kaynatın. Şerbet koyulaşmaya başlayınca rendelediğiniz havuçlar, kakule tohumları ve çubuk tarçını ilave edin. Reçel kıvam alıncaya kadar yaklaşık bir saat kaynatın. Portakal ve limon suyunu ilave edip 10 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. Soğuduktan sonra kavanozlara paylaştırın. Serin bir yerde muhafaza edin.

*Lezzet dergisinden alınmıştır.

