Kalburabastı tarifi

Malzemeler:

1 çorba kaşığı şeker

4 su bardağı un

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Kızartmak için ayçiçeği yağı

Şerbeti için

6 su bardağı şeker

6 su bardağı su

1 iri dilim limon



Hazırlanışı:

Şerbeti için su ve şekeri tencereye alıp şurup kıvamına gelene kadar kaynatın. Un, sıvı yağ, eritilmiş tereyağı, 1 çorba kaşığı şeker, kabartma tozu ve yoğurdu bir kapta karıştırıp yoğurun. Hamuru yarım saat dinlendirin. Hazırladığınız hamurdan cevizden biraz daha büyük parçalar koparın. Her birini kalbur veya elek üzerine bastırarak yassılaştırın. Ayçiçeği yağını derin bir tavada kızdırın. Hazırladığınız hamurları birer birer yağa atıp pembeleşinceye kadar kızartın. Tavadan aldığınız kızarmış hamurları birkaç parti halinde şerbetin içine atıp şerbeti çekinceye kadar bekletin. Kevgirle süzerek çıkarıp servis tabağına alın ve soğumaya bırakın. Üzerlerine isteğe göre ince çekilmiş ceviz içi ve kaymak ile servis yapabilirsiniz.