Kalp marzipan tarifi

Malzemeler:

1.5 su bardağından biraz fazla ince çekilmiş badem tozu

Yarım su bardağı pudra şekeri

1/4 su bardağı kaynar su

2 damla badem aroması

Yarım yumurta akı (Hamuru toplaması için)

Üzeri için:

100 g bitter kuvertür çikolata



Hazırlanışı:

Kaynar suda pudra şekerini eritin. Tüm malzemeleri karıştırarak sakız gibi yapışkan bir hamur elde edin. Hamuru elinizle yuvarlayın, eğer verdiğiniz şekilde kalıyorsa kıvamı olmuş demektir. Kalp şeklindeki silikon kalıplara, elde ettiğiniz hamuru bastırarak yerleştirin ve dondurucuya kaldırın. Bu esnada kuvertürü benmari usulü eritin. Buzdolabında sertleşen marzipanları alarak üzerini çikolataya bulayın ve soğuduktan sonra servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.