Kalpli çilekli rulo pasta tarifi

Malzemeler:

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım kahve fincanı sıcak su

1 su bardağı+1 yemek kaşığı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Kalpler için

1 yemek kaşığı un

2-3 damla kırmızı gıda boyası

Arası için

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı nişasta

5 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kremşanti

1 yemek kaşığı margarin

10 çilek

Üzeri için

100 g beyaz çikolata

100 ml krema

4-5 çilek



Hazırlanışı:

Yumurtaları derin bir kaseye alın, üzerine şekeri ekleyin ve mikser yardımıyla köpürene kadar çırpın. Sıcak suyu kaşıkla ekleyerek çırpmaya devam edin. İyice kabardıktan sonra un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin ve spatula yardımıyla tek yönde üstten alta doğru söndürmeden karıştırın. Kalpleri yapmak için karışımdan bir kepçe kadar ayırıp un ve kırmızı gıda boyası ekleyin. Yağlı kağıdın üzerine küçük kalp kalıbıyla desenler çizin. Kalplerin içini kırmızı karışım ile doldurun ve 10 dakika kadar buzdolabında bekletin. Buzdolabından çıkarıp diğer hamur karışımını kalplerin üzerine ince bir tabaka halinde yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Arası için süt, nişasta ve toz şekeri bir sos tenceresine alın ve muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. Ocaktan alıp margarini ekleyin ve eriyene kadar iyice karıştırın. Soğuduktan sonra krem şantiyi ilave edin ve mikser yardımıyla çırpın. Pişen keki ters çevirip yağlı kağıdı çıkarın ve içine hazırladığınız kremayı yayın. Bir kenarına çilekleri sıralayın ve dikkatlice rulo sarın. Buzdolabına alıp iyice soğutun. Kremayı bir sos tenceresinde ısıtın. Beyaz çikolata parçalarını ekleyip ocaktan alın ve eriyene kadar karıştırın. Pastanın üzerine gezdirin, çilek dilimleriyle süsleyin ve dilimleyerek servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.