Kandil lokması
6 kişilik
Malzemeler
½ paket yaş maya
2 yemek kaşığı toz şeker
4 su bardağı un
1 yumurta
1 paket vanilyalı şeker
1 yemek kaşığı tereyağı
4-5 su bardağı su
Fındık yağı
Pudra şekeri
Şerbet
Hazırlanışı
Yaş mayayı ½ su bardağı ılık suda eritin,
toz şekeri ilave edin. Unu uygun bir kaba
alın, ortasını çukurlaştırın. Çukurun içine
yumurtayı kırın, vanilyayı, tereyağını ve
mayalı karışımı koyun. Azar azar su
ilave ederek iyice yoğurun. Üstünü streç
filmle örtün, ılık bir yerde 15-20 dakika
dinlendirin. Küçük bir tencereye 3 parmak
kadar fındık yağı doldurun. Ortadan biraz
daha harlı ateşte kızdırın. Elinize bir yemek
kaşığı alın, bir bardak su ve delikli kepçeyi
hazır edin. Tatlı kaşığını suda ıslatın, mayalı
karışımdan kaşığın yarısını dolduracak
kadar bir parça alın, kızgın yağa yavaşça
salın. İlk birkaç tanesini tadarak kontrol
edin. Pişenleri kâğıt havlu serdiğiniz tabağın
üstüne bırakın. Pudra şekeri serpmek için
biraz soğumasını bekleyin ki, serptiğiniz
şeker erimesin. Kandil lokması üzerine
pudra şekeri serpilerek yenir. Dilerseniz
şerbetli de hazırlayabilirsiniz. Kızarmış
lokmaları doğrudan şerbete aktarın. Birkaç
dakika bırakın, karıştırın ve alın.