Yazın en güzel tatlılarından karamel soslu yaz helvalı parfe tarifi

Malzemeler:

200 gr meyveli yaz helvası

2 paket krem şanti

6 yemek kaşığı toz şeker

1.5 su bardağı süt

Toz Antep fıstığı

Meyve

Karamel sos için

3/4 su bardağı toz şeker

120 ml krema



Hazırlanışı:

Şekeri sos tenceresine alıp orta ateşte eriyip karamel rengi alıncaya kadar pişirin. Üzerine sütü ekleyin. Karamel eriyip kaynamaya başlayınca ocaktan alarak soğumaya bırakın. Krem şantiyi toz haliyle geniş bir kaseye alın. Soğuyan karamelli sütü ilave edip mikserle katılaşıncaya kadar çırpın. Yaz helvasını küçük doğrayıp krem şantiye ekleyin ve kaşıkla karıştırın. Baton kek kalıbına streç film serin ve karışımı kalıba aktarın. En az 3-4 saat derin dondurucuda bekletin. Sos için şekeri orta ateşte eritip, rengi koyulaşıncaya kadar pişirin. Kremayı ekleyip kısık ateşte sos kıvamına gelinceye kadar pişirmeye devam edin. Ocaktan alarak soğumaya bırakın. Parfeyi kalıptan çıkartıp üzerine karamel sos gezdirin. Dilediğiniz meyve ve toz fıstıkla süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.