Karamelli muhallebi tarifi

Malzemeler:

Karamel için

8 yemek kaşığı toz şeker

Muhallebi için

1 yumurta

1 litre süt

3 yemek kaşığı un

8 yemek kaşığı toz şeker

2 parça ince dövülmüş damla sakızı



Hazırlanışı:

Karamel için, şekeri yapışmaz yüzeyli bir tencerede eritin. Hafif ısıttığınız cam fırın kaplarına şekeri paylaştırın. Yumurta, 250 ml süt ve unu mikserle iyice çırpın. Tencereye 750 ml süt ile şekeri aktarın. Çırptığınız diğer malzemeleri tahta kaşıkla karıştırarak süte ilave edin. Damla sakızını ekleyin. Koyulaşıncaya kadar kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Karameli paylaştırdığınız kalıplara muhallebiyi aktarın. Bir gün buzdolabında bekletin. Üzerini karamelize edilmiş şeker ile süsleyip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.