Kaşar peynirli peniler tarifi

Malzemeler:

50 g tereyağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı tam buğday unu

Tuz



Hazırlanışı:

Tereyağını bir mikser yardımıyla krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Rendelenmiş kaşar peyniri, un ve bir tutam kadar tuzu ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Hamuru hafif unlanmış tezgah üzerine alın ve 3 cm çapında bir silindir elde edecek şekilde açın. Silindiri yağlı kağıt ile sarın ve buzdolabında 1-2 saat dinlendirin. Dinlenen hamurdan ince yuvarlaklar kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Penileri önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.