Kavunlu sorbe tarifi

Malzemeler:

40 g toz şeker

50 ml su

1 çay kaşığı vanilya özütü

500 g kavun



Hazırlanışı:

Toz şeker ve suyu bir sos tenceresine alın. Şeker tamamen eriyinceye kadar orta ateşte pişirin. Ardından beş dakika kaynatın. Vanilya özütünü de ekleyip ocaktan alarak, soğumaya bırakın. Kavunu küçük küpler halinde doğrayıp derin bir kaba alarak blender’la püre haline getirin. Ilınmaya başlayan şerbete kavun püresini ekleyip iyice karıştırın. Karışımı bir gece dondurucuda bekletin. Ertesi gün bir dondurma kaşığı yardımı ile servis kuplarına paylaştırın. Bekletmeden servis edin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.