Kaya çikolatalar tarifi

Malzemeler:

200 gr bitter çikolata

1 su bardağı kavrulmuş fındık

80 gr beyaz çikolat



Hazırlanışı:

Bitter çikolatayı bir kaseye alın. İçi kaynar su dolu sos tenceresinin üzerine yerleştirin ve erimesini sağlayın. Fındıkları eriyen çikolatayla bir kapta karıştırın. Kaşık yardımıyla yağlı kağıt üzerine parçalar yerleştirin ve soğumaya bırakın. Bir süre buzdolabında bekletin. Beyaz çikolatayı da benmari usulü eritip soğuyunca krema sıkma torbasına alın ve çikolataların üzerine çizgiler yapın. Beyaz çikolata da donunca servis yapın.