Kayısılı rulo lokum tarifi
Malzemeler:
120 gr tereyağı
1.5 su bardağı un
3/4 su bardağı toz şeker
4 su bardağı süt
1 paket şekerli vanilya
Üzeri için
1 paket kakaolu bisküvi
İç malzeme için
16 kayısı
2 yemek kaşığı pudra şeker
Üzeri için
Hindistan cevizi
Nane yaprağı
Hazırlanışı:
Derin bir tencerede tereyağını eritin. Unu ilave edip hafif rengi dönünceye kadar kavurun. Şekeri ilave edip karıştırın. 1 dakika kavurup 4 su bardağı sütü ekleyip karıştırmaya devam edin. İyice koyulaştıktan sonra ocaktan alıp üzerine 1 paket vanilyayı ekleyip karıştırın. Bisküvileri mutfak robotundan geçirip un haline getirin. Dikdörtgen fırın tepsisine un halindeki bisküviyi hiç boşluk kalmayacak şekilde eşit olarak yayın. Muhallebiyi kaşık yardımıyla üzerine alıp spatula ile yayın. Buzdolabına kaldırıp yaklaşık 1 saat dinlendirin. Diğer yanda kayısıları ikiye bölün. Tavaya alın. Üzerine pudra şeker serpin. Kayısılar iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Muhallebiyi dolaptan alın. Alttaki bisküvilere yapışması için elinizle hafifçe bastırın. Rulo olacak büyüklükte kareler kesin. Kenar kısmına soğuyan kayısılardan yerleştirip yavaşça rulo yapın. Servis tabağına alın. Buzdolabında en az 2 saat dinlendirin. Üzerine hindistan cevizi serpip, nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.