Kayısılı rulo lokum tarifi

Malzemeler:

120 gr tereyağı

1.5 su bardağı un

3/4 su bardağı toz şeker

4 su bardağı süt

1 paket şekerli vanilya

Üzeri için

1 paket kakaolu bisküvi

İç malzeme için

16 kayısı

2 yemek kaşığı pudra şeker

Üzeri için

Hindistan cevizi

Nane yaprağı



Hazırlanışı:

Derin bir tencerede tereyağını eritin. Unu ilave edip hafif rengi dönünceye kadar kavurun. Şekeri ilave edip karıştırın. 1 dakika kavurup 4 su bardağı sütü ekleyip karıştırmaya devam edin. İyice koyulaştıktan sonra ocaktan alıp üzerine 1 paket vanilyayı ekleyip karıştırın. Bisküvileri mutfak robotundan geçirip un haline getirin. Dikdörtgen fırın tepsisine un halindeki bisküviyi hiç boşluk kalmayacak şekilde eşit olarak yayın. Muhallebiyi kaşık yardımıyla üzerine alıp spatula ile yayın. Buzdolabına kaldırıp yaklaşık 1 saat dinlendirin. Diğer yanda kayısıları ikiye bölün. Tavaya alın. Üzerine pudra şeker serpin. Kayısılar iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Muhallebiyi dolaptan alın. Alttaki bisküvilere yapışması için elinizle hafifçe bastırın. Rulo olacak büyüklükte kareler kesin. Kenar kısmına soğuyan kayısılardan yerleştirip yavaşça rulo yapın. Servis tabağına alın. Buzdolabında en az 2 saat dinlendirin. Üzerine hindistan cevizi serpip, nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

