Kazandibi tarifi

Malzemeler:

4 su bardağı süt

1 su bardağı tozşeker

1 su bardağı pirinç unu

1 kahve fincanı gülsuyu

1 çay bardağı su

30 gr tereyağı

1 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

4 çorba kaşığı tozşeker



Hazırlanışı:

Pirinç ununu, gülsuyu ve 1 çay bardağı su ile ezin. Sütü tencerede kaynatıp şekeri ilave edin. Şeker iyice eriyinceye kadar sürekli karıştırın. Su ve gülsuyu ile inceltilmiş pirinç ununu azar azar ilave edin. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar orta ateşte 15 dakika pişirin. Tereyağını ekleyip bir taşım kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Ilınmaya bırakın. Yuvarlak bir fırın tepsisini yağlayıp şeker serpiştirin. Muhallebiyi dökün. Ocağa oturtup kısık ateşte dibi kızarıncaya kadar 20 dakika pişirin. Yanık kokusu alınca ateşi söndürün. Kazandibini kolay çıkartabilmek için tepsiyi bir iki dakika soğuk suya oturtun. Dilimleyip spatula ile servis tabağına alın. Soğuk servis yapın.