Kekik ve hardallı bisküvi tarifi

Malzemeler:

1.5 su bardağı kepekli un

2/3 su bardağı yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı kabartma tozu

3-4 dal taze kekik

Tuz

Karabiber

2 yemek kaşığı susam

75 g tereyağı

3 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı hardal

Üzeri için

Tulum peyniri

Kırmızı biber

Kekik



Hazırlanışı:

Un, yulaf ezmesi, toz şeker, kabartma tozu, ince kıydığınız kekik, susam, tuz ve karabiberi geniş bir karıştırma kabında harmanlayın. Tereyağı ve ayrı bir kasede çırptığınız süt ve hardalı ilave edip tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Hamuru hafif unladığınız tezgah üzerine alın ve bir merdane yardımıyla ince açın. Hamurdan yuvarlak bir kurabiye kalıbıyla parçalar kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Çatalla ezdiğiniz tulum peynirine kımızı pul biber ekleyip karıştırın. Soğuyan bisküvilerin üzerine sürün. Kekikle süsleyerek servis yapın.







* Lezzet dergisinden alınmıştır.

