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Kelebekli cupcake

 12 kişilik   -
Malzemeler
375 gr.un
375 gr. kekun
1 tutam tuz
250 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
4 yumurta
1 paket vanilya
310 ml. süt
325 gr. şeker

Yapılışı
Önce bir kapta tereyağı ve şekeri karıştırın. Ardından malzemeye sırasıyla, un, tuz, yumurta, vanilya ve sütü ekleyin. Mikserle iyice çırpın. Cupcake malzemesini kalıplara dökün. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 20 dakika pişirin.

Süslemesi
500 ml. çiğ krema
60 gr. pudra şekeri

Yapılışı
Çiğ kremayı mikserde kabarıncaya kadar çırpın. Tahta kaşıkla pudra şekerini ilave edin. Sıkma poşetine koyduğunuz kremayla keklerinizi süsleyin. En üste ise pasta süsü kelebekleri koyun.

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