Kelebekli cupcake
12 kişilik
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Malzemeler
375 gr.un
375 gr. kekun
1 tutam tuz
250 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
4 yumurta
1 paket vanilya
310 ml. süt
325 gr. şeker
Yapılışı
Önce bir kapta tereyağı ve şekeri karıştırın. Ardından
malzemeye sırasıyla, un, tuz, yumurta, vanilya ve sütü
ekleyin. Mikserle iyice çırpın. Cupcake malzemesini
kalıplara dökün. Önceden ısıtılmış 170 derecelik
fırında 20 dakika pişirin.
Süslemesi
500 ml. çiğ krema
60 gr. pudra şekeri
Yapılışı
Çiğ kremayı mikserde
kabarıncaya kadar çırpın.
Tahta kaşıkla pudra şekerini
ilave edin. Sıkma poşetine
koyduğunuz kremayla
keklerinizi süsleyin. En üste ise
pasta süsü kelebekleri koyun.