Kelebekli cupcake

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

12 kişilik -

Malzemeler

375 gr.un

375 gr. kekun

1 tutam tuz

250 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

4 yumurta

1 paket vanilya

310 ml. süt

325 gr. şeker



Yapılışı

Önce bir kapta tereyağı ve şekeri karıştırın. Ardından malzemeye sırasıyla, un, tuz, yumurta, vanilya ve sütü ekleyin. Mikserle iyice çırpın. Cupcake malzemesini kalıplara dökün. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 20 dakika pişirin.



Süslemesi

500 ml. çiğ krema

60 gr. pudra şekeri



Yapılışı

Çiğ kremayı mikserde kabarıncaya kadar çırpın. Tahta kaşıkla pudra şekerini ilave edin. Sıkma poşetine koyduğunuz kremayla keklerinizi süsleyin. En üste ise pasta süsü kelebekleri koyun.

