Kestaneli krem karamel

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6 kişilik

Malzemeler

8 yumurta

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 paket vanilya

2 yemek kaşığı kestane püresi

Karamel için

1 su bardağı toz şeker

Üzeri için

Kestane şekeri



Hazırlanışı:

Kestane püresini süt ile karıştırarak pürüzsüz hale gelinceye kadar el blenderı ile karıştırın. Yumurta, şeker ve vanilyaları ekleyip mikserle 15 dakika kadar çırpın. Şekeri yapışmaz tavaya alıp kısık ateşte eriyip karamel haline gelinceye kadar pişirin ve karameli kaselerin tabanına paylaştırın. Yumurtalı karışımı yakın mesafeden kaselere aktarın ve fırın tepsisine dizin. Tepsiye kaselerin yarısına gelinceye kadar sıcak su doldurun. 175 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alıp oda sıcaklığına gelinceye kadar beklettikten sonra buzdolabında 1 gece dinlendirin. Ertesi gün servis tabağına ters çevirin. Üzerini kestane şekeriyle süsleyerek servis yapın.