Kırmızı irmik tatlısı tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı vişne suyu

5 su bardağı süt

9 yemek kaşığı irmik

9 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilyalı puding



Hazırlanışı:

Paket vanilyalı pudingi 2 bardak vişne suyu ile pişirin. Silikon kek kalıbını ilk olarak suyla çalkalayın ve ardından pudingi kalıba dökerek buzdolabına kaldırın. Süt, irmik, şeker, Hindistan cevizi, tereyağı ve vanilyayı karıştırıp tencereye alarak, kaynayana kadar pis¸irin. Dolapta soğuttuğunuz pudingin üzerine irmikli karışımın yarısını dökün. Yeniden dolaba kaldırın. Diğer kalan yarısına ise kakaoyu ekleyerek karıştırın. Dolaptan çıkardığınız tatlının üzerine kakaolu pudingi dökün. 1-2 saat dolapta beklettikten sonra servis tabağına ters çevirin. Dilimleyerek servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.