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Kırmızı kadife cupcake

 24 kişilik   -
Malzemeler
2 yumurta
1 su bardağı toz şeker
2 su bardağı un
1 su bardağı süt
150 gr. tuzsuz tereyağı yumuşamış.
3 çay kaşığı kabartma tozu
1 yemek kaşığı sıvı kırmızı gıda boyası
1 çay kaşığı vanilya esansı
1 tutam tuz

Yapılışı
Önce tereyağı ve sekeri krema kıvamına gelene kadar yaklaşık 3 dakika çırpın. Un tuz ve kabartma tozunu bir kaba alın. Tereyağlı karışıma yumurtayı ekleyip 1 dakika çırpın ve vanilyayı koyun. Sıvı karışıma 3 partide unlu karışımı ekleyin. Yağladığınız veya kağıtları yerleştirdiğiniz cupcake kalıplarınıza paylaştırın.180 derecede ısıtılmış fırında 15-18 dakika pişirin.

Süsleme
1 su bardağı soğuk süt kreması 1 yemek kaşığı toz şeker 1 çay kaşığı vanilya ekstrakt / vanilya aroması

Yapılışı
Kremayı, şekeri ve vanilyayı bir kapta karıştırın. 15 dakikalığına buzdolabına koyun. Mikserle tekrar önce orta hızda sonra katılaştıkça hızlandırarak çırpın. Keklerinizi kremayla süsleyin. Üzerine renkli şekerler serpiştirin.

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