Kırmızı kadife cupcake

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24 kişilik -

Malzemeler

2 yumurta

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı un

1 su bardağı süt

150 gr. tuzsuz tereyağı yumuşamış.

3 çay kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı sıvı kırmızı gıda boyası

1 çay kaşığı vanilya esansı

1 tutam tuz



Yapılışı

Önce tereyağı ve sekeri krema kıvamına gelene kadar yaklaşık 3 dakika çırpın. Un tuz ve kabartma tozunu bir kaba alın. Tereyağlı karışıma yumurtayı ekleyip 1 dakika çırpın ve vanilyayı koyun. Sıvı karışıma 3 partide unlu karışımı ekleyin. Yağladığınız veya kağıtları yerleştirdiğiniz cupcake kalıplarınıza paylaştırın.180 derecede ısıtılmış fırında 15-18 dakika pişirin.



Süsleme

1 su bardağı soğuk süt kreması 1 yemek kaşığı toz şeker 1 çay kaşığı vanilya ekstrakt / vanilya aroması



Yapılışı

Kremayı, şekeri ve vanilyayı bir kapta karıştırın. 15 dakikalığına buzdolabına koyun. Mikserle tekrar önce orta hızda sonra katılaştıkça hızlandırarak çırpın. Keklerinizi kremayla süsleyin. Üzerine renkli şekerler serpiştirin.



