Kırmızı kadife cupcake
24 kişilik
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Malzemeler
2 yumurta
1 su bardağı toz şeker
2 su bardağı un
1 su bardağı süt
150 gr. tuzsuz tereyağı yumuşamış.
3 çay kaşığı kabartma tozu
1 yemek kaşığı sıvı kırmızı gıda boyası
1 çay kaşığı vanilya esansı
1 tutam tuz
Yapılışı
Önce tereyağı ve sekeri krema kıvamına
gelene kadar yaklaşık 3 dakika çırpın. Un tuz ve
kabartma tozunu bir kaba alın. Tereyağlı karışıma
yumurtayı ekleyip 1 dakika çırpın ve vanilyayı
koyun. Sıvı karışıma 3 partide unlu karışımı ekleyin.
Yağladığınız veya kağıtları yerleştirdiğiniz cupcake
kalıplarınıza paylaştırın.180 derecede ısıtılmış fırında
15-18 dakika pişirin.
Süsleme
1 su bardağı soğuk süt kreması
1 yemek kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı vanilya ekstrakt /
vanilya aroması
Yapılışı
Kremayı, şekeri ve vanilyayı bir
kapta karıştırın. 15 dakikalığına
buzdolabına koyun. Mikserle tekrar
önce orta hızda sonra katılaştıkça
hızlandırarak çırpın. Keklerinizi
kremayla süsleyin. Üzerine renkli
şekerler serpiştirin.