Mükemmel lezzet kivili parfe tarifi

Malzemeler:

3 adet kivi

200 g yoğurt

1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

1 yemek kaşığı bal

4 yemek kaşığı granola

Nane yaprağı



Hazırlanışı:

Kivinin yarısını blender’dan geçirin. Bir kapta yoğurt, limon kabuğu ve balı karıştırın. Daha sonra püre haline getirdiğiniz kiviyi yoğurda ekleyip, karıştırmaya devam edin. İki bardağa granolayı paylaştırın. Üzerine yoğurt ve kivili karışım ile doğranmış kivileri kat kat koyun. Nane yaprağı serpiştirip servise sunun.



* Formsante dergisinden alınmıştır.