Mükemmel lezzet kivili vişneli parfe tarifi

Malzemeler:

1/2 su bardağı süt

1/2 su bardağı toz şeker

4 yumurta akı

1 paket krem şanti

1 küçük küçük doğranmış kivi

1 küçük kase çekirdekleri çıkarılmış vişne

Hazırlanışı:

Çırpma kabına yumurta aklarını koyun ve kar haline gelene kadar mikserle düşük devirde çırpın. Çırpmaya devam ederken, azar azar şekeri ekleyin. Ayrı bir kapta krem şantiyi sütle koyulaşana kadar çırpın. Üzerine yumurta aklarını ekleyin. Ardından kivileri ve vişneleri ekleyip karıştırın. Baton bir kalıbı su ile ıslatıp süzdükten sonra içine parfeyi dökün, üzerini düzleştirip buzluğa koyun ve donmasını bekleyin. Servisten 10 dakika önce çıkarın. Kalıptan ters çevirip servis tabağına alın. Üzerini kivi dilimleri ile süsleyerek soğuk olarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.