Kızarmış halka tatlısı tarifi

Malzemeler:

1 yumurta

1 çay bardağı Ayçiçek yağı

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı rendelenmiş lime kabuğu

1 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

Üzeri için

80 g beyaz çikolata



Hazırlanışı:

Yumurta, Ayçiçek yağı, süt, rendelenmiş lime kabuğu, vanilya ve şekeri geniş bir karıştırma kabında tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar çırpın. Kabartma tozu ve unu ilave edip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Hamuru unlanmış tezgah üzerine alarak 2 cm kalınlığında bir merdane yardımıyla açın. Hamurdan yuvarlak bir kurabiye kalıbı yardımıyla parçalar kesin. Ortalarını da daha küçük bir kalıpla keserek halkalar elde edin. Hamur halkalarını kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Üzerini benmari usulü erittiğiniz beyaz çikolata ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

