Tatlı bir kaçamağa ne dersiniz?

Malzeme

2 tatlı kaşığı toz jelatin

1/3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı süt

Tuz

1 tatlı kaşığı vanilya esansı



Hazırlanışı

Jelatin, toz şeker, süt ve bir tutam kadar tuzu bir sos tenceresine alın. Sürekli karıştırarak jelatin ve şeker eriyinceye kadar pişirin. Vanilya esansını ilave edip 2-3 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın. Oda sıcaklığına geldikten sonra servis kaplarına paylaştırın. Buzdolabında 2 saat kadar dinlendirin. Servis tabağına ters çevirip dilediğiniz sosu üzerine gezdirerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

