Krema dolgulu cupcake
12 kişilik
-
Malzemeler
100 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
1/2 bardak şeker
1/2 çay kaşığı vanilya
2 yumurta (hafi fçe çırpılmış)
1 1/3 un
1 paket kabartma tozu
1/3 bardak süt
1 bardak pudra şekeri
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı limon suyu
Yapılışı
Tereyağı, şeker ve vanilyayı krema kıvamına gelene
kadar çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyin, her
eklemeden sonra çırpın. Süt ve unu da iki ayrı parti
halinde ekleyin. Kalıplara kağıtları yerleştirin, karışımı
paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında
15-20 dakika pişirin.
Süsleme
1 bardak krema
1 bardak süt
1/3 bardak krema
1/3 bardak süt
2/3 bardak mısır nişastası
2 yumurta
Yapılışı
1 bardak krema, şeker ve sütü
tencerede kaynatın. 1/3’lük ekstra
krema ile süt, mısır, nişastası, vanilya
ve yumurtayı çırpın. Kaptaki karışımı
yavaş yavaş tencereye ekleyin,
soğutun. Malzemeyi kekin içine