Krema dolgulu cupcake

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12 kişilik -

Malzemeler

100 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

1/2 bardak şeker

1/2 çay kaşığı vanilya

2 yumurta (hafi fçe çırpılmış)

1 1/3 un

1 paket kabartma tozu

1/3 bardak süt

1 bardak pudra şekeri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı limon suyu



Yapılışı

Tereyağı, şeker ve vanilyayı krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyin, her eklemeden sonra çırpın. Süt ve unu da iki ayrı parti halinde ekleyin. Kalıplara kağıtları yerleştirin, karışımı paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin.



Süsleme

1 bardak krema

1 bardak süt

1/3 bardak krema

1/3 bardak süt

2/3 bardak mısır nişastası

2 yumurta



Yapılışı

1 bardak krema, şeker ve sütü tencerede kaynatın. 1/3’lük ekstra krema ile süt, mısır, nişastası, vanilya ve yumurtayı çırpın. Kaptaki karışımı yavaş yavaş tencereye ekleyin, soğutun. Malzemeyi kekin içine