Kremalı milföy pasta tarifi
Malzemeler:
6 milföy
100 gr bitter çikolata
50 ml krema
İri kırılmış badem
Pudra şekeri
Hazırlanışı:
Milföyleri ortadan ikiye kesin. Yağlı kağıt konulmuş fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Ilındıktan sonra kremayı ekleyip koyulaşana kadar mikserle çırpın. Üç parça milföyün arasına kremayı dekoratif bir şekilde sıkarak üst üste dizin. Tüm milföyleri bu şekilde hazırlayın. Kalan kremayla üzerini süsleyin. Pudra şekeri ve badem serpip servis yapın.