Kremalı Panna Cotta ve çikolatalı ve cevizli sos tarifi
Kremalı Panna Cotta
Malzemeler:
1.5 su bardağı süt
1.5 tatlı kaşığı toz jelatin
1/3 su bardağı toz şeker
1.5 su bardağı krema
Tuz
1 çay kaşığı vanilya esansı
Hazırlanışı:
Süt, toz jelatin, toz şeker, krema ve bir tutam kadar tuzu bir sos tenceresine alın. Sürekli karıştırarak jelatin ve şeker eriyinceye kadar pişirin. Vanilya esansını ilave edip 2-3 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın. Oda sıcaklığına geldikten sonra servis kaplarına paylaştırın. Buzdolabında 2 saat kadar dinlendirin. Servis tabağına ters çevirip dilediğiniz sosu üzerine gezdirerek servis yapın.
Çikolatalı ve cevizli sos
Malzemeler:
300 g sütlü çikolata
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı iri kırılmış ceviz
Hazırlanışı:
Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin. İri kırılmış cevizi ilave edip ocaktan alın. Panna Cotta’nızın yanında servis yapın.