Kremalı Panna Cotta ve çikolatalı ve cevizli sos tarifi

Kremalı Panna Cotta

Malzemeler:

1.5 su bardağı süt

1.5 tatlı kaşığı toz jelatin

1/3 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı krema

Tuz

1 çay kaşığı vanilya esansı



Hazırlanışı:

Süt, toz jelatin, toz şeker, krema ve bir tutam kadar tuzu bir sos tenceresine alın. Sürekli karıştırarak jelatin ve şeker eriyinceye kadar pişirin. Vanilya esansını ilave edip 2-3 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın. Oda sıcaklığına geldikten sonra servis kaplarına paylaştırın. Buzdolabında 2 saat kadar dinlendirin. Servis tabağına ters çevirip dilediğiniz sosu üzerine gezdirerek servis yapın.







Çikolatalı ve cevizli sos

Malzemeler:

300 g sütlü çikolata

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı iri kırılmış ceviz



Hazırlanışı:

Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin. İri kırılmış cevizi ilave edip ocaktan alın. Panna Cotta’nızın yanında servis yapın.