Kupta ananaslı tatlı tarifi

Malzemeler:

1lt süt

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 yumurta

1 çay bardağı toz şeker

200 ml krema

Üzeri için:

4 tatlı kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi

4 dilim ananas

2 çay kaşığı tarçın



Hazırlanışı:

Sütü, unu, nişastayı, yumurtayı ve şekeri tencerede çırpın. Orta ateşte sürekli karıştırarak yoğun bir kıvam alana kadar pişirin. En son vanilyayı ilave edin. Birkaç taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın. Arada bir çırparak oda ısısında soğumaya bırakın. Soğuyunca ayrı bir cam kasede çırptığınız kremayı ilave edin. Karıştırıp servis kuplarına paylaştırın. Muhallebinin üzerine rendelenmiş Hindistan cevizi serpin. Üzeri için ananas dilimlerinin her iki yüzüne tarçın serpip ızgarada kızartın. Küp şeklinde doğrayıp soğuyan tatlının üzerine paylaştırın. Hemen servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.