Kurabiyeli kup tarifi
Malzemeler:
Elmalı harç için
4 elma
3 yemek kaşığı buğday nişastası
1 yemek kaşığı tarçın
Yarım su bardağı sarı üzüm
1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi
1 su bardağı toz şeker
Kura biye için
1 su bardağı pudra şekeri
115 g tereyağı
1 paket vanilya
1 yumurta
2,5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Yarım tatlı kaşığı karbonat
1 tutam tuz
Üzeri için
2 yemek kaşığı süzme yoğurt
2 yemek kaşığı labne peyniri
2 yemek kaşığı bal
Yulaflı bisküvi
Hazırlanışı:
Elmalı harç için elmaları soyup küp doğrayın. Nişasta, tarçın, üzüm, ceviz içi ve toz şekeri ilave edip karıştırın. Küçük bir sos tenceresinde elmalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Kurabiye için pudra şekeri, tereyağı, vanilya ve yumurtayı geniş bir kasede çırpın. Un, kabartma tozu, karbonat ve tuzu ilave edip ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru unlanmış tezgaha alarak bir merdane yardımıyla açın. Şekilli kurabiye kalıbı ile parçalar kesin. Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 6-8 dakika pişirin. Üzeri için süzme yoğurt, labne peyniri ve balı bir kasede çırpın. Pişen elmalı harcı servis kuplarına alın. Üzerine süzme yoğurtlu ve labne peynirli karışımdan 1 yemek kaşığı kadar koyup bal gezdirin. Elinizle ufaladığınız yulaflı bisküviden serpip birer parça kurabiye yerleştirin. Ilık ya da soğuk servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.