Kuru meyveli iskoç keki tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı pudra şekeri

125 g tereyağı

1.5 su bardağı un

Yarım su bardağı toz şeker

1 su bardağı kuru yaban mersini

1 çay bardağı küp doğranmış kuru kayısı

1 su bardağı kuru dut

Yarım su bardağı kuru çilek



Hazırlanışı:

Pudra şekeri ve tereyağını bir mikser yardımıyla iyice çırpın. Unu ilave edip yumuşak bir hamur olacak şekilde çırpmaya devam edin. Hamuru rulo şeklinde sarıp üzerini streç film ile sarın. Bir gece dondurucuda bekletin. Bir fırın kabının tabanına toz şekeri serpin. Üzerine kuru meyveleri serpin. Üzerine dondurucudan çıkarttığınız hamuru rendeleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hamur kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.





