Kurutulmuş domates ve fesleğenli bisküvi tarifi

Malzemeler:

Yarım çay bardağı kurutulmuş domates

Yarım demet fesleğen

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım su bardağı zeytinyağı

1.5 su bardağı un

2 yemek kaşığı su



Hazırlanışı:

Kurutulmuş domates, fesleğen ve salçayı pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar mutfak robotundan geçirin. Harcı geniş bir karıştırma kabına kalın. Kalan malzemeleri ilave edip pürüzsüz kıvamlı bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yayın. Şekilli bir kurabiye yardımıyla parçalar kesin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12-15 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.





* Lezzet dergisinden alınmıştır.



