Kütük pasta

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6-8 kişilik -

Malzemeler

75 gr toz şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yumurta beyazı

2 yumurta sarısı



Çikolata Mus İçin

2 yumurta sarısı

3 yumurta beyazı

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 paket bitter çikolata

3 yemek kaşığı tereyağı veya margarin



Hazırlanışı

Yağı eritin. Yumurta sarıları ve toz şekeri çırpın. Unu eleyerek karışıma ilave edin, spatula ile söndürmeden karıştırın. Yumurta beyazlarını çırpın, yarısında 1 çay kaşığı toz şeker ilave edin, sert köpük olana dek çırpmaya devam edin. Köpük ve eritilmiş yağı birlikte yumurta sarılarına ilave edin. Pişirme kağıdı kaplanmış tepsiye yayın, 220 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra keki ters olarak tezgaha koyun. Pişirme kağıdının üzerini ıslatarak keki üzerine alın. Üzerine mutfak havlusu sererek bekletin.



Püf noktası: Çikolata musun ¼’ünü ayırarak, kalanını keke sürün. Keki kağıt yardımıyla sıkıca rulo yapın, 1 saat buzdolabında bekletin. İki ucunu verev kesin. Üzerini kalan mus ile kaplayın. Tüm pastayı çatallal çizerek kütük görüntüsü verin.