Kütük pasta
6-8 kişilik
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Malzemeler
75 gr toz şeker
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tereyağı
3 yumurta beyazı
2 yumurta sarısı
Çikolata Mus İçin
2 yumurta sarısı
3 yumurta beyazı
1 tatlı kaşığı toz şeker
2 paket bitter çikolata
3 yemek kaşığı tereyağı veya margarin
Hazırlanışı
Yağı eritin. Yumurta sarıları ve toz şekeri
çırpın. Unu eleyerek karışıma ilave edin,
spatula ile söndürmeden karıştırın. Yumurta
beyazlarını çırpın, yarısında 1 çay kaşığı
toz şeker ilave edin, sert köpük olana dek
çırpmaya devam edin. Köpük ve eritilmiş
yağı birlikte yumurta sarılarına ilave edin.
Pişirme kağıdı kaplanmış tepsiye yayın,
220 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika
pişirin. Fırından çıkardıktan sonra keki ters
olarak tezgaha koyun. Pişirme kağıdının
üzerini ıslatarak keki üzerine alın. Üzerine
mutfak havlusu sererek bekletin.
Püf noktası: Çikolata musun ¼’ünü
ayırarak, kalanını keke sürün. Keki kağıt
yardımıyla sıkıca rulo yapın, 1 saat
buzdolabında bekletin. İki ucunu verev
kesin. Üzerini kalan mus ile kaplayın. Tüm
pastayı çatallal çizerek kütük görüntüsü
verin.