Labne ve meyveli gofret

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Meyveler en tatlı haliyle sofralarımıza geliyor!

- kişilik -

Malzemeler:

100 gram un

2 gram tuz

90 gram tereyağ

100 gram pudra şekeri

1 gram vanilya

4 adet yumurta sarısı



Kreması için:

200 gram labne peyniri

140 gram krema

2 adet yumurta sarısı

1 gram vanilya

40 gram süt

10 gram nişasta

70 gram şeker



Çilek sosu için:

100 gram su

100 gram çilek püresi

150 gram çilek

60 gram şeker



Gofretin yapılışı: Tereyağ ve pudra şekeri beyazlaşana kadar mikserde çırpılır. Kuru malzemeler ayrı bir kapta tartılır. Tereyağ ve pudra karışımına yumurta sarısı azar azar yedirilir. Daha sonra kuru malzemeler eklenir. Üzerine silikon pişirme altığı ya da pişirme kağıdı konan tavaya, sıkma torbası ile arada 5 santimetre kalacak şekilde sıkılır. 190°C fırına atılır. 6 dakika pişirilir. Çıkarıldıktan sonra yağlanmış merdanenin üzerinde 2 dakika bekletilir.



Kremanın yapılışı: Yumurta sarısı ve şeker beyazlaşana kadar mikserde çırpılır. Nişasta hariç bütün malzemeler konur. Nişasta su ile bağlanır ve en son eklenir. Bütün malzemeler birbirine yedirilir.



Çilek sosun yapılışı: Su, şeker ve çilek püresi ocakta kaynatılır. Sonra çilek ilave edilir.



Hazırlanışı: Gofret alt taban konur, üzerine krema sıkılır, sonra üst taban konur. Hazırlanan çilek sosla süslemesi yapılır.