Labne ve meyveli gofret
Meyveler en tatlı haliyle sofralarımıza geliyor!
- kişilik
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Malzemeler:
100 gram un
2 gram tuz
90 gram tereyağ
100 gram pudra şekeri
1 gram vanilya
4 adet yumurta sarısı
Kreması için:
200 gram labne peyniri
140 gram krema
2 adet yumurta sarısı
1 gram vanilya
40 gram süt
10 gram nişasta
70 gram şeker
Çilek sosu için:
100 gram su
100 gram çilek püresi
150 gram çilek
60 gram şeker
Gofretin yapılışı: Tereyağ ve pudra şekeri beyazlaşana kadar mikserde çırpılır. Kuru malzemeler ayrı bir kapta tartılır. Tereyağ ve pudra karışımına yumurta sarısı azar azar yedirilir. Daha sonra kuru malzemeler eklenir. Üzerine silikon pişirme altığı ya da pişirme kağıdı konan tavaya, sıkma torbası ile arada 5 santimetre kalacak şekilde sıkılır. 190°C fırına atılır. 6 dakika pişirilir. Çıkarıldıktan sonra yağlanmış merdanenin üzerinde 2 dakika bekletilir.
Kremanın yapılışı: Yumurta sarısı ve şeker beyazlaşana kadar mikserde çırpılır. Nişasta hariç bütün malzemeler konur. Nişasta su ile bağlanır ve en son eklenir. Bütün malzemeler birbirine yedirilir.
Çilek sosun yapılışı: Su, şeker ve çilek püresi ocakta kaynatılır. Sonra çilek ilave edilir.
Hazırlanışı: Gofret alt taban konur, üzerine krema sıkılır, sonra üst taban konur. Hazırlanan çilek sosla süslemesi yapılır.