En güzel anlarınız için labneli çilekli güzel tarifi

Malzemeler:

200 g labne

3 su bardağı süt

3/4 su bardağı toz şeker

4 çorba kaşığı mısır nişastası

1 tatlı kaşığı gül suyu

3 kakule tohumu (Dövülmüş)

Yarım paket vanilya

Çilekli sos için

250 g çilek

1 su bardağı toz şeker

Hazırlanışı:

Süt ile kakule tohumlarını kaynatın. Ardından ocaktan alarak gül suyunu ilave edin. Kakule tohumlarını süzün ve sütü ılımaya bırakın. Daha sonra toz şeker, nişasta, vanilya ve labneyi ilave ederek iyice çırpın. Orta ateşte kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynadıktan sonra altını kapatıp servis kaselerine boşaltın. Ilınana kadar oda sıcaklığında bekletin. Çilekleri toz şeker ile birlikte blenderdan geçirerek sos haline getirin. Çilekli sosu soğuyan karışımın üzerine paylaştırın. Buzdolabında 2 saat süre ile bekletin.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.