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Lavantalı muhallebi

Lavanta kokan nefis muhallebi tarifi

Malzemeler:
2 lt süt
200 g şeker
140 g pirinç unu
100 g beyaz çikolata
200 ml krema
1 yemek kaşığı lavanta tohumu

Hazırlanışı:
Süt, krema, pirinç unu ve şekeri derin bir tencereye alıp iyice karıştırın. Lavanta tohumlarını temiz ve küçük bir tülbent ile bohça yaparak tencerenin içine atın. Orta hararetli ateşte, 25-30 dakika kadar sürekli karıştırarak pişirin. Piştikten sonra lavantaları içinden alın. Pişen muhallebiyi pürüzsüz bir kıvam alması için blender ile 5 dakika boyunca ezin. 2-3 dakika dinlendirdiğiniz muhallebinin içine küçük parçalara böldüğünüz beyaz çikolatayı ekleyin. Orta-hızlı devirde 5-6 dakika daha çırpın. Muhallebiyi servis kaselerine alın ve soğuk olarak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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