Lavanta kokan nefis muhallebi tarifi

Malzemeler:

2 lt süt

200 g şeker

140 g pirinç unu

100 g beyaz çikolata

200 ml krema

1 yemek kaşığı lavanta tohumu



Hazırlanışı:

Süt, krema, pirinç unu ve şekeri derin bir tencereye alıp iyice karıştırın. Lavanta tohumlarını temiz ve küçük bir tülbent ile bohça yaparak tencerenin içine atın. Orta hararetli ateşte, 25-30 dakika kadar sürekli karıştırarak pişirin. Piştikten sonra lavantaları içinden alın. Pişen muhallebiyi pürüzsüz bir kıvam alması için blender ile 5 dakika boyunca ezin. 2-3 dakika dinlendirdiğiniz muhallebinin içine küçük parçalara böldüğünüz beyaz çikolatayı ekleyin. Orta-hızlı devirde 5-6 dakika daha çırpın. Muhallebiyi servis kaselerine alın ve soğuk olarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.