Limon aromalı çikolatalı sufle tarifi

Malzemeler

1 yeşil limon

150 gr bitter çikolata

150 gr tereyağı

100 gr toz şeker

3 yumurta

40 gr un

1 tutam tuz



Hazırlanışı

Sufle kalıplarının içini tereyağı ile yağlayıp toz şeker serpin. Buzdolabında bekletin. Yeşil limonu yıkayın. Kabuğunun beyaz kısmına değmeden kabuğunu rendeleyin. Çikolata, şeker, tuz ve tereyağını büyük bir cam kaseye alıp benmari usulü eritin. Kaseyi kaynar su üzerinden alıp soğumaya bırakın. Yumurtaları başka bir cam kaseye kırın. Mikserle 5 dakika çırpın. Soğuttuğunuz çikolatalı harca çırpılmış yumurtayı ilave edip tahta kaşıkla karıştırın. Un ve rendelenmiş yeşil limon kabuğunu ekleyip spatula yardımıyla karıştırın. Sufle kalıplarına üstten birer parmak boşluk kalacak şekilde malzemeyi paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.