Limon aromalı çikolatalı sufle tarifi
Malzemeler
1 yeşil limon
150 gr bitter çikolata
150 gr tereyağı
100 gr toz şeker
3 yumurta
40 gr un
1 tutam tuz
Hazırlanışı
Sufle kalıplarının içini tereyağı ile yağlayıp toz şeker serpin. Buzdolabında bekletin. Yeşil limonu yıkayın. Kabuğunun beyaz kısmına değmeden kabuğunu rendeleyin. Çikolata, şeker, tuz ve tereyağını büyük bir cam kaseye alıp benmari usulü eritin. Kaseyi kaynar su üzerinden alıp soğumaya bırakın. Yumurtaları başka bir cam kaseye kırın. Mikserle 5 dakika çırpın. Soğuttuğunuz çikolatalı harca çırpılmış yumurtayı ilave edip tahta kaşıkla karıştırın. Un ve rendelenmiş yeşil limon kabuğunu ekleyip spatula yardımıyla karıştırın. Sufle kalıplarına üstten birer parmak boşluk kalacak şekilde malzemeyi paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.