Limon dolgulu puflar tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı ılık süt

1 yumurta

Yarım paket yaş maya

50 ml eritilmiş tereyağı

3 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilya

2.5 su bardağı un

1 paket dolgu kreması

2.5 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

Kızartmak için:

Ayçiçek yağı

Üzeri için:

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Mayayı 1 su bardağı ılık süte ekleyip eriyene kadar karıştırın. Yumurta, tereyağı, pudra şekeri, vanilya ve unu mayalı süte ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Gerekirse un ilave edebilirsiniz. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 1 saat dinlendirin. Dolgu kremasını süt ve limon kabuğu rendesi ile birlikte katılaşıncaya kadar çırpın. İnce uçlu krema sıkma torbasına doldurun. Ayçiçek yağını derin bir tavada ısıtın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp kısık ateşte çevirerek kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Hazırladığınız dolgu kremasını topların içine sıkın. Üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.