Limon kremalı bisküvi tarifi

Malzemeler:

250 g tereyağı (oda ısısında)

1 paket vanilya

80 g pudra şekeri

225 g un

75 g mısır nişastası

Limonlu krema için

4 limon

2 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı mısır nişastası

125 g tereyağı (oda ısısında)

Üzeri için

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Limonlu krema için limonların kabuklarını ince rendeleyip suyunu sıkın. Yumurtaları ve vanilyayı sos tenceresine alıp iyice çırpın. Şeker, limon suyu, nişasta ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip orta ateşte sürekli karıştırarak 9-10 dakika pişirin. Tereyağını ekleyerek eriyinceye kadar karıştırın. Ocaktan alıp 3 dakika çırpın ve soğumaya bırakın. Fırını 160 dereceye ayarlayın. Tereyağı, vanilya ve şekeri mikserle iyice çırpın. Un ve nişastayı ekleyerek karıştırın. Hamurdan 2 tatlı kaşığı kadar parçalar kopartıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye 3 cm aralıklarla dizin. Çatalı una bulayıp izi çıkacak şekilde hamurların üzerine bastırın. Fırında hafif kızarıncaya kadar yaklaşık 17 dakika pişirin. Fırından alıp 5 dakika beklettikten sonra ızgara teli üzerinde soğumaya bırakın. Bisküvilerin arasına limonlu krema sürüp sandviç şeklinde kapatın ve üzerine pudra şekeri serpiştirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.