Limonlu bisküvi tatlısı

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- kişilik -

Malzemeler

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 limonun suyu

1 limonun rendelenmiş kabuğu

2 su bardağı su

1 paket kakaolu bisküvi



Hazırlanışı

Yumurtaları ve şekeri bir kapta çırpın. üzerine nişasta, limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu ve suyu ilave edin. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar sürekli karıştırarak pişirin. Küçük kare bir kaba bisküvileri dizin. üzerine limonlu karışımın yarısını aktarın. Bir kat daha bisküvi dizip kalan limonlu karışımı üzerine yayın. Buzdolabında soğumaya bırakın. Üzerini süsleyip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.