Limonlu paluze tarifi

Malzemeler:

5 su bardağı su

1 su bardağı tozşeker

1 su bardağı buğday nişastası

1 limonun suyu

1 çorba kaşığı file badem

Süslemek için

1 tatlı kaşığı rendelenmiş beyaz çikolata

Taze nane yaprakları

Böğürtlen



Hazırlanışı:

Nişastayı 1 bardak su ve limon suyu ile inceltin. Kalan suyu bir tencerede kaynatın. Nişastalı suyu tencereye karıştırarak azar azar ilave edin. Sürekli karıştırarak bir taşım kaynatın. Şekeri ekleyip karıştırın. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar kaynatmaya devam edin. Ocaktan alıp file bademi ekleyin. Ilınmaya bırakın. Paluzeyi servis kaselerine paylaştırın. Soğuyunca dilerseniz böğürtlen, taze nane yaprakları ve rendelenmiş beyaz çikolata ile servis yapın.