Limonlu sorbe

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Limonlu sorbe tarifi

- kişilik -

Malzemeler

275 g toz şeker

600 ml su

1 limonun rendelenmiş kabuğu

1 su bardağı limon suyu

30 g pudra şekeri

Servis için

6 limon

Süslemek için

Limon kabukları

Nane yaprağı



Hazırlanışı:

Toz şeker ve suyu bir tencereye alıp orta ateşte şeker iyice eriyene kadar kaynatın. Ocaktan alıp limon kabuğu rendesini, limon suyu ve pudra şekerini ekleyip karıştırın. Karışımı bir gece buzlukta bekletin. Servis için limonları üst kısımlarını kesip içlerini çok ince bir dış kabuk kalacak şekilde çıkartın. Buzluktan çıkarttığınız sorbeyi limon kabuklarının içine paylaştırıp tekrar buzdolabında koyarak 4 saat daha bekletin. Nane yaprağı ve limon kabuğu ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

