Limonlu sorbe
Limonlu sorbe tarifi
- kişilik
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Malzemeler
275 g toz şeker
600 ml su
1 limonun rendelenmiş kabuğu
1 su bardağı limon suyu
30 g pudra şekeri
Servis için
6 limon
Süslemek için
Limon kabukları
Nane yaprağı
Hazırlanışı:
Toz şeker ve suyu bir tencereye alıp orta ateşte şeker iyice eriyene kadar kaynatın. Ocaktan alıp limon kabuğu rendesini, limon suyu ve pudra şekerini ekleyip karıştırın. Karışımı bir gece buzlukta bekletin. Servis için limonları üst kısımlarını kesip içlerini çok ince bir dış kabuk kalacak şekilde çıkartın. Buzluktan çıkarttığınız sorbeyi limon kabuklarının içine paylaştırıp tekrar buzdolabında koyarak 4 saat daha bekletin. Nane yaprağı ve limon kabuğu ile süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.