Limonlu tart tarifi
Malzemeler:
Hamuru için
600 g un
125 g toz şeker
1 tutam tuz
400 g tereyağı
2 yumurtanın sarısı
4 yemek kaşığı soğuk su
Limonlu krema için
6 yumurtanın sarısı
2 limonun rendelenmiş kabuğu
125 ml limon suyu
200 g toz şeker
100 g tereyağı
Üzeri için
Rendelenmiş limon kabuğu
Hazırlanışı:
Un, şeker ve tuzu bir karıştırma kabında harmanlayın. Tereyağı, yumurta sarıları ve suyu ilave ederek pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamurun üzerini streç filmle sararak buzdolabında en az iki saat dinlendirin. Limonlu krema için tereyağı hariç tüm malzemeyi bir sos tenceresine alın. Sürekli karıştırarak kaynatın. Sos koyulaşıp kıvam almaya başlayınca ocaktan alın. Tel süzgeçten geçirip tereyağını ilave edin ve tereyağı tamamen eriyene kadar karıştırın. Dinlenen hamuru tart kalıbınızdan biraz daha büyük olacak şekilde bir merdane yardımıyla açın. Hafif yağladığınız tart kalıbına yayın ve kenarlarından sarkan kısımları kesin. Kestiğiniz parçaları hafif unlanmış tezgah üzerine alıp açın. Şekilli kurabiye kalıbıyla parçalar kesin. Tartınızın üzerine yağlı kağıt serip bakliyat serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif pembeleşinceye kadar 15-20 dakika pişirin ve üzerindeki bakliyatları alın. Ilınan turtanızın üzerine limonlu kremayı ilave edin ve kestiğiniz parçalar ile üzerini süsleyin. Üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 15-20 dakika daha pişirin. Rendelenmiş limon kabuğu ile süsleyerek soğuk servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.