Linzer bisküvi tarifi

Malzemeler:

425 g un

75 g toz şeker

1 paket vanilya

4 yumurta sarısı

325 g tereyağ (oda ısısında)

Yarım çay bardağı frambuaz reçeli

Tereyağı kreması için

50 g tereyağ

100 g pudra şekeri

1 paket vanilya

Üzeri için

Pudra şekeri



Hazırlanışı

Unu geniş bir kaba eleyin. Şeker, vanilya, yumurta sarıları ve tereyağını ekleyerek yoğurun. Hamuru streç filme sararak 30 dakika derin dondurucuda soğutun. Fırını 180 dereceye ayarlayın. Hamuru unlanmış zeminde 5 mm kalınlığında açın ve yuvarlak bisküvi kalıbı ile kesin. Yuvarlak hamurların yarısının ortasını şekilli bir kalıp ile keserek pencere açın. Bisküvileri fırın tepsisine alıp 8-10 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Kreması için, tereyağı, şeker ve vanilyayı mikserle iyice çırpın. Soğuyan bisküvilerin bütün olanlarının üzerine krema sürüp pencereli olanları üzerine kapatın. Ortadaki boşluklara frambuaz reçeli doldurun. Üzerlerine pudra şekeri serperek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.