Lokma tatlısı tarifi

Malzemeler:

2 kahve fincanı eritilmiş tereyağı

3.5 su bardağı un

2 çay kaşığı yaş maya

4 kahve fincanı ılık su

Kızartmak için ayçiçeği yağı

Bir tutam tuz

Şerbeti için

6 su bardağı şeker

6 su bardağı su

1 iri dilim limon



Hazırlanışı:

Şerbeti için su ve şekeri tencereye alıp şurup kıvamına gelene kadar kaynatın.

Mayayı bir kahve fincanı ılık suda eritip 5 dakika bekletin. Unu hamur yoğurma kabına alıp eleyin. Bir tutam tuz ilave edip harmanlayın. Ortasını havuz gibi açıp oda ısısında yumuşatılmış tereyağı ve kalan ılık suyu ilave edin, yoğurun. Üzerini nemli bir bezle kapatıp en az 1 saat hamurun kabarması için dinlendirin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Kızgın yağda kızartıp süzün ve her kızarttığınız lokmaları soğuk şerbete ekleyin. 15 dakika sonra süzerek alın. Servis yapın.